OM : Ultimatum lancé pour le transfert de Guendouzi

Axel Cornic

Face au Stade Brestois (2-0), Mattéo Guendouzi a peut-être disputé ses dernières minutes sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. En Italie, on assure en effet que le milieu de terrain serait tout proche de s’engager en faveur de la Lazio, où Maurizio Sarri serait prêt à l’accueillir les bras ouverts.

Les prochaines heures s’annoncent bouillantes pour l’OM, qui pourrait boucler le transfert de l’une de ses stars. Il s’agit de Mattéo Guendouzi, qui a deux ans de la fin de son contrat devrait faire ses valises et s’engager en faveur de la Lazio, où il pourrait notamment remplacer un Sergej Milinkovic-Savic parti vers l’Arabie Saoudite.

Guendouzi file vers la Lazio

Tout pourrait se résoudre ce dimanche, puisque La Gazzetta dello Sport nous apprend que la Lazio attendrait une réponse de l’OM à sa dernière offre. Elle s’élèverait à 18M€, avec une part fixe de 13M€ et 5M€ de bonus, avec Guendouzi qui aurait déjà trouvé un accord total concernant un contrat de cinq ans.

Sarri veut que ça se boucle ce dimanche