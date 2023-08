PSG : Le Qatar trouve un accord avec Verratti !

La rédaction

Marco Verratti était absent lors des trois premiers matchs et son avenir semble plus que jamais s'inscrire loin du PSG. Après plus de 10 ans dans la capitale, le divorce serait imminent. L'Italien a souvent été critiqué, certains estimant qu'il n'avait jamais réellement progressé. Et Marco Verratti pourrait s'envoler pour le Qatar et s'engager avec Al-Arabi.

Entre l'effectif de Luis Enrique à son arrivée et celui de ce dimanche, ça a bien changé. Neymar est parti et Marco Verratti ne fait pas partie de ses plans. L'Italien a manqué les trois premiers matchs de son équipe et s'il ne fait pas partie du loft parisien, un départ est plus que probable.

Le PSG dit oui à Al-Arabi

D'après les informations de Foot Mercato , le PSG et le club évoluant au Qatar, Al-Arabi auraient trouvé un accord concernant Marco Verratti. Longtemps envoyé en Arabie saoudite, c'est bien au Qatar que le milieu italien pourrait poser ses bagages, après onze années passées au PSG.

Un accord en passe d'être trouvé avec Verratti ?