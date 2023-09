Vente OM : L’Arabie Saoudite a déjà choisi le remplaçant de Longoria ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Président de l'OM, Pablo Longoria s'est rapproché du puissant agent Jorge Mendes pour boucler l'arrivée de Gennaro Gattuso. Après le PSG, le Portugais s'offre une porte d'entrée sur le club marseillais. Et cela pourrait ne pas s'arrêter là. Selon Thibaud Vézirian, sa proximité avec l'Arabie Saoudite pourrait lui permettre de tutoyer les sommets à l'OM.

Ce n'est un secret pour personne, Jorge Mendes est très proche de l'état-major du PSG, notamment de Luis Campos. Mais l'agent portugais a, également, tissé des liens étroits avec Pablo Longoria. Comme l'indique La Provence , il a permis l'arrivée à l'OM de Gennaro Gattuso, l'un de ses clients. Avec cette opération, le président marseillais sort des sentiers battus, lui qui avait l'habitude de négocier avec son réseau, essentiellement espagnol.

OM : Riolo en remet une couche sur le départ de Tudor https://t.co/ANGMqmHbqy pic.twitter.com/WKbdsQOH8q — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

La méthode de Longoria avec Mendes interroge

Contacté par le quotidien régional, un agent s'interroge. « Il y a deux options : soit il estime qu’avec Mendes au milieu, il pourra dire à tout le monde qu’il ne fait pas que des affaires avec ses amis espagnols. À ce moment-là, ce serait intelligent et il montrerait qu’il ouvre le business du club à tout le monde. Soit il est en perdition, il n’a vraiment pas de solution, et il lui faut un entraîneur en urgence, quitte à ce qu’il y ait Mendes derrière » a-t-il déclaré ce jeudi.

Mendes prochain président de l'OM ?