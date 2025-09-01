Une star signe au PSG, l’énorme rebondissement !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2011, juste après le rachat du PSG par le Qatar, Jérémy Ménez était l'une des premières stars à débarquer dans ce projet. L'attaquant français devait pourtant initialement s'engager avec la Juventus Turin, mais après la coup de fil de Leonardo, il a tout annulé à la dernière minute afin de privilégier le PSG.

La trajectoire de Jérémy Ménez aurait dû être assez différente à partir de l'été 2011 ! L'international français, qui était alors âgé de 24 ans, avait initialement donné son accord à la Juventus Turin avant que le PSG ne fasse irruption et ne relance complètement le dossier. En effet, interrogé en février dans le podcast Kampo, Ménez livre les coulisses de sa signature au PSG et l'énorme rebondissement de dernière minute avec ce transfert.

Le coup de fil de Leonardo a tout changé « J’arrive au PSG, je crois que j’ai 24 ans. A cette époque, je devais signer à la Juve. Antonio Conte m’appelait pour que je signe à la Juve. J’étais à l’Ile Maurice en vacances, je reçois un appel de Leonardo qui me parle du projet QSI, qu’ils vont prendre untel », révèle Jérémy Ménez, qui a donc sans aucune hésitation privilégié le PSG.