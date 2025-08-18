Une star signe au PSG, la proposition «délirante» révélée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lionel Messi, Achraf Hakimi... Le PSG avait réussi à attirer du beau monde lors du mercato estival 2021. C'est également à ce moment que Gianluigi Donnarumma avait rejoint le club de la capitale. Arrivé libre du Milan AC, l'Italien était toutefois destiné à un autre club, mais une folle proposition du PSG a tout fait basculer.

En instance de départ, Gianluigi Donnarumma s'apprête à refermer un chapitre de 4 ans sous le maillot du PSG. Arrivé en 2021 en provenance du Milan AC, l'Italien avait été recruté librement par le club de la capitale. Un gros coup à l'époque de la part du PSG, qui avait notamment devancé la concurrence de la Juventus. Et pour rafler la mise avec Donnarumma, Paris avait visiblement mis les moyens.

« Le PSG va accepter les conditions de Raiola, qui étaient délirantes » Sur Youtube, Romain Molina est revenu sur les conditions de l'arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG. C'est ainsi que le journaliste a fait savoir : « A l'époque, Donnarumma ne doit pas signer à Paris, il doit signer à la Juventus. Sauf que Raiola, son agent, et Leonardo, ils étaient comme les deux doigts de la main. Le PSG va accepter les conditions de Raiola, qui étaient délirantes. Il y a 10 et 15M€ de prime à la signature et un salaire pantagruélique ».