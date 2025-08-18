Une star signe au PSG, la proposition «délirante» révélée !

Lionel Messi, Achraf Hakimi... Le PSG avait réussi à attirer du beau monde lors du mercato estival 2021. C'est également à ce moment que Gianluigi Donnarumma avait rejoint le club de la capitale. Arrivé libre du Milan AC, l'Italien était toutefois destiné à un autre club, mais une folle proposition du PSG a tout fait basculer.
En instance de départ, Gianluigi Donnarumma s'apprête à refermer un chapitre de 4 ans sous le maillot du PSG. Arrivé en 2021 en provenance du Milan AC, l'Italien avait été recruté librement par le club de la capitale. Un gros coup à l'époque de la part du PSG, qui avait notamment devancé la concurrence de la Juventus. Et pour rafler la mise avec Donnarumma, Paris avait visiblement mis les moyens.
« Le PSG va accepter les conditions de Raiola, qui étaient délirantes »
Sur Youtube, Romain Molina est revenu sur les conditions de l'arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG. C'est ainsi que le journaliste a fait savoir : « A l'époque, Donnarumma ne doit pas signer à Paris, il doit signer à la Juventus. Sauf que Raiola, son agent, et Leonardo, ils étaient comme les deux doigts de la main. Le PSG va accepter les conditions de Raiola, qui étaient délirantes. Il y a 10 et 15M€ de prime à la signature et un salaire pantagruélique ».
« La Juventus ne pouvait pas s'aligner »
« Aujourd'hui, Donnarumma est l'un des plus gros salaires du PSG et l'un des plus gros salaires de gardien au monde. La Juventus ne pouvait pas s'aligner », a-t-il poursuivi concernant Donnarumma.