Riolo annonce une «bombe atomique» au PSG !

Amadou Diawara

Alors que Joao Neves était suspendu, Warren Zaïre-Emery a été aligné d'entrée par Luis Enrique ce mercredi soir contre Tottenham. Après le sacre du PSG à la Supercoupe d'Europe, Daniel Riolo a expliqué que le crack français avait perdu sa place dans le XI parisien parce que son concurrent portugais était une « bombe atomique ».

Etincelant sous les couleurs de Benfica, Joao Neves a alarmé la direction du PSG. A tel point que les Parisiens ont déboursé environ 60M€ pour s'attacher les services du milieu de terrain de 20 ans lors du mercato estival 2024.

PSG : Neves a pris la place de Zaïre-Emery Dès son arrivée à Paris, Joao Neves s'est immédiatement adapté à ses nouvelles couleurs. En effet, l'international portugais est monté en puissance au fil des semaines, jusqu'à devenir un titulaire indiscutable du PSG. Dans le même temps, Warren Zaïre-Emery a été rétrogradé dans la hiérarchie de Luis Enrique.