Une star du Real Madrid lâche une grande annonce sur l’OM

Thibault Morlain

A 31 ans, Thibaut Courtois est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde. Le Belge fait le bonheur du Real Madrid. Mais jusqu’à quand ? Le portier madrilène suscite forcément des convoitises et sur la Canebière, on ne dirait pas non pour voir Courtois débarquer. Ce dernier a d’ailleurs été interpellé sur une arrivée à l’OM.

Ce dimanche, à Monaco, se tenait l’un des Grands Prix de Formule 1 les plus mythiques. Max Verstappen s’est imposé en Principauté devant les yeux de nombreuses personnalités. Plusieurs joueurs de football ont d’ailleurs fait le déplacement sur le Rocher. On a notamment pu voir notamment les joueurs du PSG, Neymar, Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma. Gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois était lui aussi présent à Monaco.

« J’aime bien Marseille »

C’est en marge de ce Grand Prix de Formule 1 à Monaco que Thibaut Courtois a été interpellé par un fan de l’OM. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on peut y voir le Belge signer des autographes avant qu’on lui dise : « Viens à Marseille ! ». Ce à quoi Courtois a répondu : « J’aime bien Marseille ».

Thibaut Courtois déclare qu'il aime bien l'OM à un supporter 💙🤍pic.twitter.com/WVFiHayxs2 — BeFootball (@_BeFootball) May 28, 2023

Pas de départ à l’ordre du jour ?

Pourrait-on alors voir Thibaut Courtois dans les mois à venir à l’OM pour venir prendre la place de Pau Lopez dans les buts phocéens ? A 31 ans, le Belge est aujourd’hui très bien du côté du Real Madrid où il est sous contrat jusqu’en 2026. Et pour le moment, un départ ne semble pas du tout à l’ordre du jour pour Courtois.