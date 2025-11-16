Une star du PSG pas assez payée : Le problème de salaire réglé en urgence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que ça ne devrait pas être officialisé prochainement, le PSG et Willian Pacho se seraient tout de même entendus pour une prolongation de contrat. Désormais, l’Equatorien serait lié jusqu’en 2030 avec le club de la capitale. Une signature qui n’aurait pas dû être prévue pour maintenant, mais voilà que le PSG a dû agir vite en raison du salaire bas de Pacho. Explications.

Arrivé au PSG en 2024, Willian Pacho avait signé jusqu’en 2029 avec le club de la capitale. Mais voilà que l’Equatorien a d’ores et déjà prolongé à Paris. « Pacho a prolongé au PSG. Ça ne sera pas annoncé maintenant car le PSG a pour habitude d’attendre un peu, d’avoir 2, 3 ou 4 prolongations pour les annoncer de manière groupée », a confié Fabrice Hawkins, confirmant ainsi les informations à propos de Pacho.

« Le PSG a fait exception » Le PSG a donc sécurisé l’avenir de Willian Pacho, tout en lui augmentant son salaire. C’est d’ailleurs pour cela qu’une prolongation de contrat a été signé. En effet, pour After Paris, Fabrice Hawkins a expliqué que la situation était urgente avec l’Equatorien à ce propos : « Pacho a signé au PSG il y a de ça quelques jours, un contrat jusqu’en 2030. Le PSG a fait exception ».