Une star du PSG fait ses adieux : Le transfert choc !

Mardi soir contre le Bayern Munich, Marquinhos a livré l'une de ses pires prestations depuis bien longtemps. Responsable sur le second but de Luis Diaz, le capitaine du PSG a été en très grande difficulté durant toute la rencontre. Une situation inquiétante qui pourrait bien aboutir sur les adieux du défenseur brésilien en fin de de saison.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Marquinhos avait rapidement écarté l'idée d'un départ l'été dernier après avoir prolongé son bail jusqu'en 2028 quelques mois plus tôt. Cependant, du haut de ses 31 ans, le Brésilien ne représente plus l'avenir du PSG et sa prestation mardi soir face au Bayern Munich pourrait bien confirmer cette tendance.

Marquinhos plus que jamais sur le départ ? En effet, L'EQUIPE a attribué la note de 2 sur 10 à Marquinhos, notamment responsable du second but de Luis Diaz. Mais surtout, le quotidien affirme que « l'été 2026 qui pourrait être celui des adieux » pour le capitaine du PSG, notamment convoité par des clubs saoudiens ces derniers mois. 13 ans après son arrivée en provenance de l'AS Roma, Marquinhos pourrait donc quitter le club parisien à l'issue de la saison.