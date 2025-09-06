Une star de l’OM se fait «dégager», l’énorme coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par l’OM après sa bagarre avec Jonathan Rowe le 15 août dernier, Adrien Rabiot a finalement signé au Milan AC en fin de mercato. Et Eric Di Meco, très remonté contre l’attitude des dirigeants marseillais dans la gestion de cet épineux dossier, n’a pas manqué de pousser un gros coup de gueule sur RMC.

Adrien Rabiot et l’OM, c’est terminé ! Malgré son importance majeure dans la qualification du club phocéen pour la Ligue des Champions la saison dernière, le milieu de terrain a été poussé au transfert suite à sa bagarre à Rennes avec Jonathan Rowe. Rabiot a donc finalement trouvé un point de chute au Milan AC, mais de son côté, Eric Di Meco ne digère pas le traitement réservé par l’OM à son ancien joueur et l’a fait savoir au micro de RMC Sport.

Les regrets de Di Meco avec Rabiot « Si on regarde la saison dernière à l’OM, c’est un des rares joueurs de niveau international et un des rares à avoir fait une saison pleine et complète. C’est l’histoire du football, on ne va pas se flageller. Je l’ai aimé sous le maillot de l’OM, j’aurais aimé le voir dans une position qui lui va un peu mieux, dans un rôle de relayeur », lâche l’ancien défenseur de l’OM, avant de charger les dirigeants.