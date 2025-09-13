Une star avec Mbappé : La sortie qui annonce la fin

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

William Saliba avec Kylian Mbappé en équipe de France... ainsi qu'en club ? C'est le projet du comité directeur du Real Madrid. Néanmoins, les hauts représentants de la section sportive d'Arsenal comptent bien contrecarrer les plans merengue. Une alléchante offre de prolongation de contrat est partie et le coach des Gunners Mikel Arteta a statué sur la situation.

A la toute fin du mois de juillet, en pleine tournée estivale de préparation à la nouvelle saison, Arsenal Fan TV démarchait William Saliba en zone mixte afin de savoir quelle sera sa décision concernant son avenir. Pour rappel, le contrat actuel de l'international court jusqu'en juin 2027 et le Real Madrid le cible depuis plusieurs mois. « Quand est-ce que vous allez signer le nouveau contrat, nous attendons ? ». Ce à quoi Saliba a répondu par la déclaration suivante. « Bientôt j'espère, Dieu est grand (sourire) ».

Le Real Madrid piste Saliba, Arsenal lui fait une offre qui l'interpelle Le10sport.com vous dévoilait le 8 juillet dernier que les dirigeants d'Arsenal ont soumis une grosse offre de contrat à William Saliba et ses représentants. Ce qui ne le laisse d'ailleurs pas indifférent quand bien même le Real Madrid fait de lui une priorité défensive. Saliba va-t-il rejoindre Kylian Mbappé à la Casa Blanca ?