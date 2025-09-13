Une star avec Mbappé : La sortie qui annonce la fin

William Saliba avec Kylian Mbappé en équipe de France... ainsi qu'en club ? C'est le projet du comité directeur du Real Madrid. Néanmoins, les hauts représentants de la section sportive d'Arsenal comptent bien contrecarrer les plans merengue. Une alléchante offre de prolongation de contrat est partie et le coach des Gunners Mikel Arteta a statué sur la situation.
A la toute fin du mois de juillet, en pleine tournée estivale de préparation à la nouvelle saison, Arsenal Fan TV démarchait William Saliba en zone mixte afin de savoir quelle sera sa décision concernant son avenir. Pour rappel, le contrat actuel de l'international court jusqu'en juin 2027 et le Real Madrid le cible depuis plusieurs mois. « Quand est-ce que vous allez signer le nouveau contrat, nous attendons ? ». Ce à quoi Saliba a répondu par la déclaration suivante. « Bientôt j'espère, Dieu est grand (sourire) ».
Le Real Madrid piste Saliba, Arsenal lui fait une offre qui l'interpelle
Le10sport.com vous dévoilait le 8 juillet dernier que les dirigeants d'Arsenal ont soumis une grosse offre de contrat à William Saliba et ses représentants. Ce qui ne le laisse d'ailleurs pas indifférent quand bien même le Real Madrid fait de lui une priorité défensive. Saliba va-t-il rejoindre Kylian Mbappé à la Casa Blanca ?
«Ce qui est positif, c'est que les joueurs veulent rester ici»
En conférence de presse ce vendredi, son entraîneur Mikel Arteta a fait un point sur l'éventuelle prolongation de contrat de William Saliba à Arsenal. « Cela ne s'arrête jamais. Mais je pense que la collaboration entre le club, Andrea et l'agent est très, très, très bonne. Je pense que ce qui est positif, c'est que les joueurs veulent rester ici et qu'ils veulent jouer un rôle important dans l'histoire de ce club au cours des prochaines années. Et c'est toujours positif. Andrea va mener cela à bien et voir où cela nous mènera ».