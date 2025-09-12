PSG - 8M€ : La presse espagnole annonce un transfert «fantastique» !

Pierrick Levallet

La fin du mercato a été rythmée pour le PSG cet été. Le club de la capitale a profité du dernier jour pour boucler ses ultimes dossiers, comme celui de Carlos Soler. Le milieu de terrain de 28 ans a été transféré à la Real Sociedad, où il a été bien accueilli. Il faut dire que l’équipe espagnole le considère comme un renfort de choix pour cette saison.

Le PSG a vécu une fin de mercato particulièrement agitée. Tout s’est emballé chez les Rouge-et-Bleu lors du dernier jour. Les dirigeants parisiens se sont activés pour pour boucler leurs ultimes dossiers, dont celui de Carlos Soler. Le milieu de terrain de 28 ans a été envoyé à la Real Sociedad contre 8M€ juste avant que le marché des transferts ne ferme ses portes.

Carlos Soler a été bien accueilli à la Real Sociedad Et comme le rapporte MARCA, Carlos Soler a été plutôt bien accueilli à la Real Sociedad. Il faut dire que l’international espagnol serait vu comme un joueur « fantastique » pour Sergio Francisco, surtout du fait de sa polyvalence. Le joueur de 28 ans est capable de jouer au poste de milieu relayeur comme de numéro 10 et peut aussi évoluer sur le couloir droit.