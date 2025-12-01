Une star au PSG : «J'espère qu'il restera 10 ans»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, Marquinhos a grandi depuis sa signature de la Roma à 19 ans en 2013. Aujourd'hui âgé de 32 ans, le Brésilien est le capitaine de l'équipe qui a été sacrée championne d'Europe en Ligue des champions au printemps dernier. Légende du club de par sa longévité notamment, Marquinhos est le bienvenu pendant un bon moment encore.

Dernière recrue du premier passage à la tête de la direction sportive de Leonardo au PSG entre 2011 et 2013, Marquinhos est arrivé à 19 ans dans la ville lumière qu'il n'a jamais quitté. Prolongé au printemps 2023 jusqu'en juin 2028, le capitaine du Paris Saint-Germain a soulevé la première Ligue des champions de l'histoire du club le 31 mai dernier à l'Allianz Arena de Munich.

«Des joueurs qui ont marqué l'histoire, dans un vestiaire c'est toujours très important» Outre le fait qu'il ait franchi la barre des 500 matchs mercredi soir avec la réception de Tottenham au Parc des princes (5-3), le défenseur de 32 ans s'est dit prêt à finir sa carrière au Paris Saint-Germain lors d'une interview accordée à RMC jeudi pour l'émission Rothen s'enflamme. Mamadou Sakho, titi parisien, adore l'idée que le PSG puisse disposer d'un cadre de l'acabit de Marquinhos. « L'équipe a toujours besoin de joueurs d'expérience, de tauliers. Des joueurs qui ont marqué l'histoire, dans un vestiaire c'est toujours très important ».