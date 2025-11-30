Transfert au PSG : Le clan Marquinhos révèle d’autres propositions !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Face à Tottenham, Marquinhos a donc disputé son 500ème avec le PSG. Une très belle histoire encore loin d’être finie. Celle-ci avait d’ailleurs commencé en 2013 avec le transfert du Brésilien en provenance de l’AS Rome. Mais voilà que ça aurait pu se passer différemment pour Marquinhos, finalement convaincu par une raison précise de signer au PSG.

Aujourd’hui, Marquinhos est une légende du PSG. Ayant tout connu avec le club de la capitale, le Brésilien, qui a dépassé les 500 matchs avec Paris, était arrivé en 2013 en provenance de l’AS Rome. Le début d'une très belle histoire qui aurait pu ne jamais avoir lieu. En effet, si Marquinhos a donc signé avec le PSG, il aurait pu poser ses valises ailleurs.

« Marqui avait plusieurs propositions avant de venir à Paris » C’est au micro de Téléfoot que le frère de Marquinhos a fait cette révélation sur son transfert au PSG. En effet, ce dimanche, il a ainsi dévoilé ce qui avait fait la différence pour rejoindre Paris : « Marqui avait plusieurs propositions avant de venir à Paris. Thiago Silva c’est son idole, c’est le numéro 1. C’est pour ça que Marqui a choisi le PSG ».