Une star à l’OM : C’est terminé à cause de son gros salaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme une piste plausible pour l'OM ces derniers mois, d'autant qu'il n'a jamais caché son attirance pour le club phocéen, Antoine Griezmann a finalement prolongé son contrat avec l'Atlético de Madrid. Et Medhi Benatia précise qu'il aurait été de toute façon impossible de signer la star française à cause de son salaire, beaucoup trop imposant pour les finances de l'OM.

L'OM a-t-il vraiment tenté le coup pour Antoine Griezmann l'été dernier ? Invité de l'After Foot sur RMC Sport mardi soir, Medhi Benatia s'est confié sans détour à ce sujet, et le directeur sportif du club phocéen a notamment expliqué pourquoi il avait rapidement lâché l'affaire avec l'ancienne star de l'équipe de France. Selon Benatia, vu les prétentions salariales de Griezmann, l'OM n'avait pas son mot à dire dans ce dossier, qui était donc rapidement terminé.

« Des salaires sur lesquels on ne pouvait pas aller » « Griezmann, non je n'ai pas tenté parce que je savais qu'il allait prolonger. C'était soit la MLS soit la prolongation, mais c'était des salaires sur lesquels on ne pouvait pas aller », confie Medhi Benatia au sujet d'Antoine Griezmann et de l'intérêt supposé de l'OM l'été dernier. Pour rappel, l'attaquant de 34 ans a signé une prolongation de contrat avec l'Atlético de Madrid en juin dernier jusqu'en 2027.