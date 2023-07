Une pépite de l’OM chamboule tous les plans du mercato

Thibault Morlain

Très actif sur le marché des transferts, l’OM compte 4 recrues. Mais voilà que ce total devrait encore monter dans les semaines à venir. Qui rejoindra donc l’effectif de Marcelino d’ici la fin du mercato ? A l’OM, on avait des plans, mais voilà que ce qui était prévu aurait été chamboulé. La raison ? Un jeune espoir du club phocéen. Explications.

Avec le transfert de Renan Lodi en provenance de l’Atlético de Madrid, l’OM a réglé son problème au poste d’arrière gauche suite au départ de Sead Kolasinac et Nuno Tavares. Avec le Brésilien et Jonathan Clauss, le club phocéen a ce qu’il faut des deux côtés, mais il faut maintenant trouver des doublures.

«Il va tout casser», l’OM boucle un gros transfert https://t.co/1HtYrwVJIL pic.twitter.com/DHmOys0C7n — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

Un nouveau latéral plutôt que deux à l’OM ?

Ainsi, dans cette situation, L’Equipe explique qu’initialement, l’OM avait pour projet de recruter deux nouveaux latéraux sur ce marché des transferts. Mais voilà que désormais, cela ne serait plus forcément le cas. En effet, après trois matchs amicaux disputés, Emran Soglo aurait bouleversé les plans de l’OM.

Soglo fait ses preuves en préparation

A seulement 18 ans, le jeune Anglais a profité du temps de jeu accordé par Marcelino durant cette préparation pour se montrer. Et Emran Soglo a parfaitement saisi sa chance. En effet, celui qui a évolué au poste d’arrière gauche a fait très bonne impression durant les différents matchs amicaux. Au point donc que désormais, l’OM ne penserait plus qu’à recruter un seul latéral et non deux.