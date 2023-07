Un joueur de Barcelone arrive à l’OM, la vérité est révélée

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Avec quatre recrues, l’OM est définitivement lancé sur son mercato estival. D’autres recrues sont attendues, notamment en défense où certains postes doivent être renforcés. Une rumeur espagnole a fait état d’une offre marseillaise pour Eric Garcia mais l’information a vite été démentie.

Le mercato estival et toutes ses rumeurs… Depuis le début de l’été, l’OM est très actif. Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr se sont engagés avec le club olympien et d’autres joueurs sont attendus. Mais parmi toutes les pistes évoquées à Marseille, une petite partie seulement débarquera.

L’OM sur Eric Garcia, une offre déjà envoyée ?

C’est peut-être le cas d’Eric Garcia. La presse espagnole a fait état d’un intérêt de l’OM pour le défenseur central du FC Barcelone, une offre aurait même été dégainée par le club olympien. Un point rapide a déjà été fait sur ce dossier.

Le vestiaire de l’OM se lâche sur le nouvel entraîneur https://t.co/3KCNVyP53s pic.twitter.com/t43nIXINFq — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

Une fake news dénoncée