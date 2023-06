Une offre titanesque est dégainée, Zidane jubile

La rédaction

Sans club depuis deux ans, Zinédine Zidane semble avoir hate de reprendre du service... mais les options ne semblent pas être très nombreuses. Après avoir une nouvelle fois refusé le Paris Saint-Germain selon Le Parisien, l’ancien du Real Madrid semble observer attentivement le marché et une solution pourrait très vite se présenter.

Tout le monde se demande par quel club Zinédine Zidane va passer, après avoir tout gagné au Real Madrid. Plusieurs pistes semblent s’être présentées à lui et sur le10sport.com nous vous avions parlé de son refus au PSG en juin 2022. Un scénario qui semble s’être répété, puisque plusieurs médias ont annoncé ces dernières semaines qu’il aurait une nouvelle fois éconduit les avances du club de la capitale.

Zidane rêve de la Juventus

D’après les informations de RMC Sport , Zidane aurait une priorité claire en tête, celle d’entrainer son ancien club de la Juventus. Or, un entraineur est déjà en place à Turin et un départ semble assez compliqué pour le moment. Massimiliano Allegri a en effet un contrat jusqu’en 2025 à 7M€ net par an, ce qui veut dire que son licenciement couterait une véritable fortune à la Juventus, qui traverse d’ailleurs une période extrêmement compliquée. D’ailleurs, pour achever les derniers espoirs de Zidane, le club comme Allegri ont récemment assuré vouloir poursuivre l’aventure ensemble.

