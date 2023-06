Une offre colossale est dégainée, le PSG peut trembler

Baptiste Berkowicz

Alors qu'un départ de Crystal Palace se profile, Wilfried Zaha n'a pas encore tranché pour son avenir. Différentes équipes européennes ont sonné à la porte de l'Ivoirien, notamment le PSG, mais il n'y aurait rien de concret pour le moment. De son côté, Crystal Palace tente de le faire prolonger en lui proposant un salaire mirobolant.

En fin de contrat le 30 juin prochain avec Crystal Palace, Wilfried Zaha affole le mercato. Alors que le PSG s'est renseigné sur la situation de l'Ivoirien, ce dernier pourrait bien pousser d'autres clubs européens à passer à l'action.

De nombreuses écuries intéressées par Zaha

D'après les informations de Sports Zone , les Eagles de Crystal Palace veulent toujours convaincre Wilfried Zaha de rester et d’accepter la proposition de contrat à hauteur 14M€ par an. De son côté, l'Arabie Saoudite continue de lui faire les yeux doux, alors qu'en Premier League, Aston Villa est également intéressé. En Italie, la Lazio et la Roma seraient venus au renseignement, tout comme des clubs turcs. L'ailier de 30 ans a l'embarras du choix.

Zaha veut vite être fixé

Alors que son avenir n'est pas encore décidé, Wilfried Zaha apprécie les options de sortie qui s'offrent à lui. Néanmoins, l'Ivoirien souhaite vite être fixé sur la suite des événements, afin de préparer au mieux la saison qui l'attend. Le PSG est prévenu.