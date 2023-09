Une nouvelle star au PSG, il vend la mèche

Axel Cornic

Ça part dans tous les sens pour Victor Osimhen, qui semble être en guerre ouverte avec son club du Napoli. Une situation qui pourrait se terminer sur une séparation, avec le Paris Saint-Germain qui est annoncé comme l’un des probables candidats pour le transfert du meilleur buteur de la Serie A la saison dernière.

Star du Scudetto et idolâtré par les supporters, Victor Osimhen semblait vivre un rêve au Napoli. Mais tout a basculé ! Le club napolitain a en effet récemment publié des vidéos sur les réseaux sociaux, avec des passages assez controversés sur son buteur.

Mercato : Il l’annonce, le PSG a tiré le gros lot https://t.co/toXQEf3ZEV pic.twitter.com/QtMTd3535M — le10sport (@le10sport) September 27, 2023

« Osimhen ne voudra plus prolonger et souhaitera quitter le club le plus vite possible »

Rien ne va plus entre les deux et une vidéo a fait encore plus monter la pression ces dernières heures, avec l’un des proches de Victor Osimhen qui parle clairement d’un départ. « C’est incroyable que le compte officiel de ton club se moque de toi pour un penalty raté ! Maintenant la conséquence est que le Napoli perdra Osimhen. Il ne voudra plus prolonger et souhaitera quitter le club le plus vite possible » a déclaré face caméra le journaliste Oma Akatugba. A noter que le contrat d’Osimhen se termine en juin 2025, donc un transfert est un scénario plus que possible en cas de crise.

Une occasion pour le PSG