Mercato - PSG : C’est reparti pour Kylian Mbappé !

On prend les mêmes et on recommence. Comme souvent, le nom de Kylian Mbappé fait beaucoup réagir en Espagne dans le cadre d’une arrivée au Real Madrid. Le président de la Liga Javier Tebas a même donné un pourcentage précis de son éventuelle venue en fin de saison. De l’autre côté des Pyrénées, le dossier Mbappé reprend de l’ampleur. Le PSG est prévenu.

Kylian Mbappé n’avait pas changé son fusil d’épaule. Malgré la pression du PSG pour qu’il signe un nouveau contrat bien qu’il s’y refusait, Mbappé n’a pas été vendu comme Nasser Al-Khelaïfi l’a fait savoir en interview au Parisien début juillet. Pire, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a été réintégré dans le groupe de Luis Enrique.

Javier Tebas annonce la venue de Kylian Mbappé en Liga

Étant entré dans l’ultime année de son contrat au PSG, Kylian Mbappé n’est pas pour autant proche d’une prolongation au vu des dernières informations circulant dans la presse. Pire, le président de la Liga, en la personne de Javier Tebas, a déjà annoncé lundi soir la venue de Kylian Mbappé dans l’élite du football espagnol à « 80 % ».

🎥 𝙄𝙉𝙎𝙄𝘿𝙀 - #LeClassique Au coeur de notre superbe victoire sur le rival marseillais (4-0) au Parc des Princes 🔥🔴🔵Revivez le chef-d'oeuvre d'@AchrafHakimi, le premier doublé de @Goncalo88Ramos et le but de Randal Kolo Muani qui débloque également son compteur ⚽️ pic.twitter.com/R0voobG0UT — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 26, 2023

Confirmation de l’arrivée de Mbappé en Espagne