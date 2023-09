L’OM a trouvé «l’entraîneur idéal»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d’un nouvel entraîneur, l’OM s’activerait pour recruter Christophe Galtier, libre depuis son départ du PSG. Un profil qui fait grandement parler du côté de la Canebière, mais Eric Di Meco, il n’y a aucun doute à avoir. L’ancien Stéphanois est «l’entraîneur idéal» pour assurer la succession de Marcelino à l’OM.

Depuis une semaine, Jacques Abardonado joue le coach intérimaire après l'annonce de la démission de Marcelino. Néanmoins, après la déroute sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG (0-4), un nouvel entraîneur est attendu et cela pourrait bien être Christophe Galtier qui semble être le favori pour s'asseoir sur le banc de l'OM. Un profil clivant qui ne fait pas l'unanimité. Et pourtant, Eric Di Meco semble convaincu que c'est le bon choix.

Galtier à l'OM, Di Meco valide

« Imaginons. On prend la carrière de Christophe et on enlève le passage au PSG: c’est le candidat idéal, le candidat naturel. Ce n’est pas un hasard si l’OM s’est intéressé à lui plusieurs fois. Il connaît la Ligue 1, il connaît ce club, il connaît les joueurs… Là, il faut aller vite, on sort d’une semaine particulière. Les semaines qui arrivent vont être importantes donc il faut être performants tout de suite », confie l’ancien défenseur de l’OM au micro de RMC Sport , avant de poursuivre.

«Quand on prend un entraîneur marseillais...»