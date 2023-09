Haaland : Une opération historique à 320M€ se prépare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au vu des prestations étincelantes d'Erling Haaland, Manchester City a tout intérêt à le conserver. Pourtant, un danger guette la formation de Pep Guardiola. Dès l'été 2024, sa clause libératoire de 200M€ entrera en vigueur en 2024. Une aubaine pour le Real Madrid, qui pourrait passer à l'offensive en cas d'échec avec Kylian Mbappé, sa grande priorité.

Courtisé par les plus grandes équipes européennes durant l'été 2022, Erling Haaland avait fait le choix de s'engager avec Manchester City. Un choix qu'il ne regrette aucunement. « Venir en Angleterre ? Il n'y avait aucun doute, je savais que j'allais être performant. Je savais que j'allais jouer dans une bonne équipe. Il n'y avait donc aucun doute pour être honnête » a lâché celui qui a inscrit 36 buts en Premier League la saison dernière.

Une clause libératoire présente dans son contrat

Des statistiques, qui font rêver les cadors européens. Les plus grandes formations rêvent d'attirer Erling Haaland, dont le contrat expire en juin 2027. Et l'occasion pourrait bien se présenter lors du prochain mercato estival. Selon les informations d' OK Diario, une clause libératoire de 200M€ entrera en vigueur l'été prochain. Autrement dit, Manchester City pourrait ne pas avoir son mot à dire dans ce dossier.

Une opération à 320M€ évoquée