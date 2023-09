Haaland s’enflamme pour la nouvelle star du Real Madrid

Hugo Chirossel

Parti du Borussia Dortmund pour rejoindre le Real Madrid cet été, Jude Bellingham réalise des débuts parfaits sous ses nouvelles couleurs. La Casa Blanca a remporté ses quatre premiers matchs de championnat grâce notamment à cinq buts et une passe décisive de l’international anglais. Des débuts qui ont impressionné Erling Haaland.

Alors qu’il arrivait à la fin de son contrat, Karim Benzema a décidé à la surprise générale de quitter le Real Madrid. L’ancien attaquant et capitaine de la Casa Blanca a pris la direction de l’Arabie Saoudite, où il s’est engagé en faveur d’Al-Ittihad. Si les rumeurs au sujet de Kylian Mbappé se sont faites nombreuses cet été, aucun attaquant, si ce n’est Joselu, n’est arrivé au Real Madrid pour succéder à Karim Benzema.

Bellingham, successeur de Benzema au Real Madrid

Il faut dire que les Merengue peuvent compter sur un Jude Bellingham très prolifique depuis le début de la saison. « S’il nous manque un 9 ? Nous sommes la meilleure attaque de Liga et, comme l'a dit Ancelotti, Bellingham est venu pour remplacer Benzema. Je ne pense pas qu'il y ait de poste à pourvoir, nous sommes une équipe complète », a récemment confié Dani Carvajal à Onda Cero . Auteur de 5 buts en quatre matchs, l’international anglais impressionne même Erling Halland pour ses premiers pas avec le Real Madrid.

Haaland impressionné par les débuts de Bellingham