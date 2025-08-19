Une nouvelle recrue au PSG : Riolo annonce la fin ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Maghnes Akliouche (23 ans) pourrait bien avoir fait le tour de la question à l'AS Monaco. Après 7 années passées dans la Principauté, l'international espoir français serait susceptible de rebondir dans la capitale puisque le PSG semble être une option. Cependant, Daniel Riolo a jeté un énorme froid à l'antenne sur l'hypothétique transfert d'Akliouche au Paris Saint-Germain.

La semaine dernière, l'AS Monaco faisait une grande annonce en conférence de presse sur le feuilleton Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de 23 ans semble faire tourner quelques têtes sur le marché des transferts et notamment du côté du PSG où son nom est cité pour cette dernière ligne droite de mercato. Néanmoins, le directeur sportif monégasque Thiago Scuro s'est montré cash sur les intentions de l'ASM avec l'international espoir français. « On espère pouvoir lui montrer qu’il serait bénéfique pour lui de faire au moins une saison de plus avec l’AS Monaco. Il reste encore deux semaines de mercato, nous verrons bien ce qu’il va se passer. Mais notre ambition est de le garder avec nous à Monaco ».

«Oui bien sûr, je suis là à Monaco» Samedi dernier, dans la foulée de la victoire de l'AS Monaco pendant la réception du Havre pour la première de la saison 2025/2026 de Ligue 1, Maghnes Akliouche faisait part de sa continuité sur le Rocher au micro de Ligue 1+. « Je suis très content. C'est aussi la continuité de ma préparation. J'ai pour objectif d'être décisif pour l'équipe et si c'est en marquant, tant mieux. Avec la volonté de faire toute la saison à Monaco ? Oui bien sûr, je suis là à Monaco. Premier match, voilà (sourire) ».