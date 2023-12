Une légende de retour au PSG ? Il vend la mèche

Thibault Morlain

Alors que le PSG perdait une finale de Ligue des Champions à l’été 2020, à cette date, une page de l’histoire récente du club de la capitale se tournait également. En effet, arrivé au terme de son contrat, Thiago Silva n’avait pas été prolongé et c’est finalement à Chelsea qu’il a poursuivi sa carrière. Mais pourrait-on revoir le Brésilien au PSG en tant que dirigeant à l’avenir ? Visiblement, un retour de Thiago Silva serait très loin d’être acté.

Arrivé en 2012 au PSG en provenance du Milan AC, Thiago Silva s’est immédiatement imposé comme le patron du club de la capitale. Capitaine durant toutes ses années à Paris, le Brésilien a énormément apporté avant de finalement partir dans des conditions regrettables à l’été 2020. Désormais à Chelsea, Thiago Silva se rapproche doucement de la fin de sa carrière. Mais pour le revoir du côté du PSG, cela serait loin d’être gagné…

Transferts : Le PSG a tranché pour son mercato hivernal https://t.co/KWzogkaiHs pic.twitter.com/ekh2BpDT7W — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

Pas de retour au PSG pour Thiago Silva ?

Aujourd’hui à Chelsea, Thiago Silva est plus proche que jamais de la retraite. A 39 ans, le Brésilien raccrochera prochainement les crampons. Mais quid de son après-carrière ? Pour CaughtOffside , Jonathan Johnson s’est prononcé sur la possibilité de voir Thiago Silva comme dirigeant du PSG, expliquant alors : « Même s’il continue de jouer régulièrement pour Chelsea, l’avenir de Thiago Silva reste sous les projecteurs alors qu’il arrive au terme de son contrat et qu’il aura 40 ans la saison prochaine. Silva a eu de très belles années au PSG, mais pour ce qui est d’un possible retour un jour après sa retraite, je pense que la manière dont il est parti pourrait être un obstacle. Bien sûr, certains qui étaient impliqué dans son départ sont maintenant partis, comme Leonardo, mais étonnamment, c’était un départ sans émotion ».

« Je ne vois pas un retour au PSG comme garanti »