Une légende annonce un «risque» pour le retour de Zidane !

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane est aux abonnés absents depuis bientôt trois ans et son départ du Real Madrid. Le Bayern Munich semble formulé un intérêt à son égard. Arsène Wenger valide cette option et a fait passer un message aux dirigeants bavarois : prendre un risque.

Le Bayern Munich cherche un entraîneur dans l’optique de succéder à Thomas Tuchel à l’intersaison, le départ de l’ex-coach du PSG et de Chelsea ayant déjà été annoncé par le club bavarois. Zinedine Zidane est un nom qui revient beaucoup dans la presse étrangère pour que le champion du monde 98 débarque en Bavière cet été.

«Certains clubs doivent prendre des risques»

D’ailleurs, Arsène Wenger ne dit pas non à Zinedine Zidane au Bayern Munich. « Zidane ? Oui pourquoi pas. Zidane ira-t-il en Allemagne ? Je ne sais pas » . Le légendaire entraîneur d’Arsenal a profité de sa présence à la cérémonie des trophées de Laureus pour demander au Bayern Munich de prendre un risque au niveau de la nomination de son futur entraîneur. « C’est un grand défi pour le Bayern. De nombreux grands clubs recherchent actuellement des entraîneurs. Cela signifie que certains clubs doivent prendre des risques. Il n’y a pas assez d’entraîneurs ».

