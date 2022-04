Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse opération à 15M€ envisagée avec Mourinho !

Publié le 2 avril 2022 à 20h30 par Dan Marciano

Prêté par l'AS Roma à l'OGC Nice jusqu'à la fin de la saison, Justin Kluivert pourrait être transféré à la fin de la saison. L'OM, le Napoli et le Milan AC seraient prêts à l'accueillir.

Pour son premier mercato en tant que président de l’OM, Pablo Longoria n’avait pas chômé. Le dirigeant espagnol avait acté l’arrivée de douze renforts, plusieurs sous la forme d’un prêt. Le responsable avait notamment conclu des opérations avec l’AS Roma. La formation italienne avait décidé de libérer Cengiz Ünder, mais aussi Pau Lopez, aujourd’hui titulaires indiscutables sous les ordres de Jorge Sampaoli. Et à en croire les informations de Nice-Matin, Pablo Longoria pourrait, de nouveau, prendre contact avec les décideurs italiens pour discuter d’un nouveau joueur. Selon Nice-Matin , l’OM resterait attentif à la situation de Justin Kluivert. Auteur de cinq buts et passes décisives sous le maillot de l’OGC Nice, le buteur néerlandais est surveillé, depuis plusieurs mois, par les responsables marseillais. Agé de 22 ans, l’ailier gauche ne manquerait pas de prétendants malgré sa saison décevante, au vu de son salaire important, 350 000€ par mois.

L'OM aura fort à faire dans ce dossier

Comme indiqué par la Gazzetta dello Sport , l’AS Roma ne compterait plus sur Justin Kluivert. A l’issue de son prêt, le club entraîné par José Mourinho pourrait le placer sur la liste des transferts. « Le club et l’agent du joueur ne se parlent plus. Un transfert est devenu inéluctable » a confié une source italienne dans des propos rapportés par Nice-Matin . L’OM serait prêt à l’accueillir, mais va devoir affronter la concurrence du Napoli et de l’AC Milan dans ce dossier. Alors que l’option d’achat de Kluivert serait fixée entre 13 et 14M€, l’AS Roma espérerait récupérer un montant de 15M€ lors du prochain mercato estival.

