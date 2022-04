Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a de la concurrence dans ce dossier à 15M€ !

Publié le 2 avril 2022 à 20h10 par D.M.

Afin de renforcer son secteur offensif, l'OM penserait à Justin Kluivert. Prêté à Nice par l'AS Roma jusqu'à la fin de la saison, l'attaquant néerlandais susciterait aussi des convoitises en Serie A.

Pour renforcer son groupe, Pablo Longoria n’avait pas hésité à piocher à l’AS Roma lors du dernier mercato estival pour se renforcer. L’OM avait réussi à s’attacher les services de Cengiz Ünder et de Pau Lopez. Et à en croire les informations de Nice-Matin, un autre joueur de José Mourinho interesserait le dirigeant marseillais. L’OM suivrait la situation de Justin Kluivert, prêté par l’AS Roma à l’OGC Nice avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison.

Kluivert a la côte en Italie

Comme indiqué par le quotidien régional, l’OGC Nice serait déçu par le rendement de Justin Kluivert, auteur seulement de cinq buts cette saison, et hésiterait fortement à lever l’option d’achat, fixée entre 13 et 14M€. Alors qu’il ne figure plus dans les plans de José Mourinho, le buteur néerlandais pourrait se mettre en quête d'une nouvelle destination. Le Napoli et le Milan AC seraient également sur les traces de Kluivert, lié à l’AS Roma jusqu’en 2023.