Une date est déjà fixée pour le transfert de Messi

Lors d’une interview pour Forbes, Jorge Mas, a été interrogé sur le futur départ de Lionel Messi. Selon le propriétaire de l'Inter Miami, la Pulga va jouer deux saisons minimum en MLS. En effet, Leo Messi devrait claquer la porte en 2026. Par conséquent, il activera la clause pour étendre son bail d'une saison.

Dans une interview accordée à Forbes , Jorge Mas, l’un des propriétaires de l’Inter Miami, a dévoilé quelques détails sur le contrat de Lionel Messi avec le club basé en Floride. D’après ses propos, la Pulga perçoit entre 45 et 55M€ chaque année. De surcroit, Leo Messi pourrait également bénéficier d’un « partage des revenus » grâce aux contrats avec Apple et Adidas. Pour rappel, l’ancien joueur du Barça est sous contrat jusqu’au 31 décembre 2025 avec l'Inter Miami, et ce, avec une option pour étendre son bail d'une année supplémentaire.

Messi est engagé jusqu'au 31 décembre 2025

Pour Jorge Mas, Lionel Messi devrait activer son option pour prolonger son contrat d'une année supplémentaire. En effet, le propriétaire de l'Inter Miami serait « très confiant » sur ce dossier, et ce, même si l'Argentine approchera les 40 ans. Ainsi, il devrait quitter l'Inter Miami à partir du 31 décembre 2026. Dans un podcast récemment diffusé, Lionel Messi a déclaré qu’il mettrait fin à sa carrière de joueur lorsqu’il n'aura plus de bonnes sensations sur les terrains. « Pour ma retraite, peu importe mon âge. Si je me sens bien, je continuerai à jouer » , a-t-il déclaré. Une bonne nouvelle donc pour Mas et l'Inter Miami.

Messi va prolonger d'un an avec l'Inter Miami ?

Malgré les défis liés à son déménagement en MLS, Lionel Messi a déjà commencé à marquer de son empreinte l'histoire de l'Inter Miami. En effet, dès ses premières semaines avec l'équipe, il a contribué à la victoire en Coupe des Ligues, offrant ainsi au club son premier trophée. Avec cinq buts marqués en autant de matchs depuis le début de la saison de MLS, l'Argentin continue de démontrer son incroyable talent et son impact sur le terrain. Cependant, des blessures à répétition l'ont tenu éloigné des terrains à plusieurs reprises ces derniers mois.