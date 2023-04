«Une affaire entre amis», ils balancent sur un transfert du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos avait réservé une surprise de dernière minute. Dans les ultimes instants du mois d'août, le dirigeant portugais s'attachait les services de Carlos Soler, alors capitaine du FC Valence. Mais selon Daniel Riolo et Abdelkrim Branine, ce transfert serait le fruit d'un accord entre le conseiller sportif du PSG et l'agent Jorge Mendes.

Il était la surprise du dernier mercato estival. Arrivé dans les derniers instants de cette session de recrutement, Carlos Soler est venu renforcer le secteur offensif du PSG. Au moment de son arrivée, le joueur espagnol avait justifié son départ du FC Valence et sa venue dans la capitale française.

Soler avait justifié son arrivée au PSG

« J’ai reçu un appel du PSG, qui m’a convaincu que le projet était top, et moi-même j’étais convaincu que je pouvais jouer dans une équipe de top niveau, et que j’avais des qualités pour ça. Le club qui m’a appelé attendait beaucoup de moi, avait beaucoup d’intérêt et est l’un des meilleurs clubs d’Europe, même si quitter la maison n’est pas facile. Mais je voulais faire un pas en avant, et je crois que je l’ai fait » avait déclaré Carlos Soler.

Riolo et Branine dénoncent un arrangement