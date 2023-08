Un transfert inattendu se prépare à l’OM ?

Thomas Bourseau

Azzedine Ounahi connaît des moments délicats à l’OM sportivement parlant. Pas utilisé par Marcelino lors des deux dernières sorties de l’Olympique de Marseille. Et alors que le président Pablo Longoria a fermé la porte à un départ de l’international marocain, Ounahi serait susceptible d’être attiré par un autre club européen alors que Brentford se pencherait sur son cas.

Azzedine Ounahi pourrait-il prendre la porte comme Matteo Guendouzi qui a signé à la Lazio ? Au vu de son temps de jeu à l’OM, lui qui n’a pas disputé la moindre minute face à Metz et Brest dernièrement, cette éventualité ne serait clairement pas à écarter à en croire L’Equipe .

Brentford débarque pour Azzedine Ounahi

Cette semaine, le quotidien sportif affirmait qu’au sein du clan Azzedine Ounahi, un départ vers l’Arabie saoudite ne serait certes pas d’actualité, mais que la vérité serait tout autre en ce qui concerne une nouvelle aventure dans un club européen. Et cela tomberait bien puisque selon The Daily Mail, Brentford aurait jeté son dévolu sur Ounahi dans l’optique de consolider son milieu de terrain et de faire mieux que la neuvième place de Premier League de la saison passée.

«Il n'y a pas d'offre, pas d'intention de faire un mouvement pour Azzedine»