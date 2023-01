Un transfert est bouclé au PSG, l'annonce est imminente

La rédaction

Malheureux au PSG selon son entraîneur Christophe Galtier, Pablo Sarabia va s'engager prochainement en faveur Wolverhampton, sachant sa visite médicale devrait se dérouler ce mardi. L'attaquant espagnol n'a jamais réussi à s'imposer au PSG, barré par une concurrence redoutable sur le front de l'attaque, notamment avec le trio Lionnel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Sarabia va passer sa visite médicale à Wolverhampton

Le départ de Pablo Sarabia ne fait plus de doute. Selon les informations de Sky Sports, The Athletic et Fabrizio Romano, l'attaquant espagnol de 30 ans va prochainement s'engager avec Wolverhampton. D'ailleurs, l'attaquant du PSG devrait passer sa visite médicale ce mardi en Angleterre.

Un transfert à 5M€