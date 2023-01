Le PSG lance une opération surprise, Messi explose Mbappé et Neymar

Pierrick Levallet

Pour récolter des fonds pour sa fondation, le PSG n'hésite pas à utiliser l'image de Neymar, Kylian Mbappé et de Lionel Messi. Le club de la capitale organise notamment des ventes aux enchères avec des maillots portés par ses joueurs. Et les tuniques des stars partent à prix d'or, mais celui de Lionel Messi a explosé tous les records lors de cette opération.

Depuis l’arrivée du projet QSI, le PSG est suivi dans le monde entier. Le club de la capitale dispose de nombreux supporters à travers le monde. Et ses joueurs vedettes y sont grandement pour quelque chose. Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi ont de nombreux fans. Le PSG a donc décidé d’utiliser leur image pour la bonne cause.

Le PSG lance une opération pour sa fondation

Comme Le Parisien le révélait récemment, le PSG organise des ventes aux enchères des maillots portés par ses joueurs afin de récolter des fonds pour sa fondation. Par exemple, les tuniques portées par Kylian Mbappé face à Lens et Strasbourg sont partis pour 14 000€ et 15 000€. Celle de Neymar face à Angers a été achetée pour presque 7 900€.

Messi établit un record

Mais le maillot de Lionel Messi face à Angers a battu tous les records du club de la capitale dans cette opération. La tunique de la star argentine du PSG a été arrachée contre 43 623€. Un enchérisseur chinois a glané cette pièce pour l’ajouter à sa collection. Son offre représente presque le triple de l’argent récolté par le maillot de Kylian Mbappé.