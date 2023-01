Le Qatar veut claquer la porte, la solution est toute trouvée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que la Ville de Paris n'a pas l'intention de mettre en vente le Parc des Princes, la direction du PSG étudie différentes options pour l'avenir. Plusieurs idées sont évoquées, et une nouvelle a été mentionnée par le maire de Joinville-le-Pont, Olivier Dosne. Ce lundi, il a détaillé son projet.

L'histoire débutée en 1974 entre le Parc des Princes et le PSG pourrait prendre fin dans les prochains mois. Et pour cause, un profond désaccord existe entre la Ville de Paris et la direction du club. Afin d'augmenter ses recettes et gagner en indépendance, le PSG souhaiterait devenir propriétaire de son stade. Mais la Ville de Paris n'a pas l'intention de céder l'enceinte. Par conséquent, les responsables de la formation envisageraient de quitter la capitale. Alors que la ville de Poissy s'est porté candidate, Olivier Dosne a évoqué un possible déménagement du PSG dans sa ville, à Joinville-le-Pont.





Le maire de Joinville-le-Pont se porte candidat

« J 'ai un emplacement qui me fait rêver depuis longtemps, c'est de couvrir le bois de Vincennes, qui va de l'hippodrome à notre stade Jean-Pierre Garchery, on reste sur Paris et un peu comme le parc des Princes, il faudrait recouvrir le périphérique. Mais il faut que ce soit un projet écologique, il faudrait alors récupérer en terme de parking l'hippodrome de Vincennes qui est tout aménagé et en surface, il n'y aurait donc pas besoin d'en faire un. On pourra venir en RER A à l'arrêt de Joinville-le-Pont tout en restant à Paris » a déclaré le maire de Joinville-le-Pont à France-Bleu.

« Je vais écrire au club, promis »