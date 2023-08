Un transfert affole l’OM, l'enfant du pays se fait calmer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 17M€ en provenance de Sheffield United cet été, Iliman Ndiaye a été accueilli comme une rock-star à son arrivée à Marseille. Il faut dire que l'international sénégalais n'a jamais caché son amour pour l'OM où il était passé dans les catégories de jeunes. Une belle histoire qui prend une tournure inquiétante.

Cet été, l'OM a mené un recrutement très actif, notamment durant le mois de juillet qui a vu arriver un certain Iliman Ndiaye. Recruté pour 17M€ en provenance de Sheffield United, l'international sénégalais a été reçu par de nombreux supporters marseillais à l'aéroport. Un accueil digne d'une rock star notamment du à son passé à Marseille. Mais pour le moment, son rendement est décevant et ne répond clairement pas aux attentes suscitées par son transfert.

Les débuts compliqués de Ndiaye

En effet, bien qu'il ait débuté tous les matches de l'OM cette saison, la plupart du temps en soutien de Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye peine à convaincre, pire il inquiète. L'international sénégalais n'a délivré qu'une seule passe décisive et n'a toujours pas trouvé le chemin des filets adverses, et contre Brest, c'est surtout la différence avec Vitinha qui a sauté aux yeux. Très en forme, le Portugais, entré en jeu à la place de Ndiaye, a été à l'origine du second but de l'OM qui s'est imposé 2 à 0.

«Vitinha nous a beaucoup plus gênés»