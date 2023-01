Un transfert à 8M€ déjà annoncé pour l’OM

Thibault Morlain

L’été dernier, l’OM dépensait 10M€ pour recruter Luis Suarez en provenance de Grenade. Un investissement qui a tourné au flop. En effet, le Colombien a déjà fait ses valises. A l’occasion de ce mercato hivernal, il a rejoint Almeria dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Et Suarez l’a annoncé, il n’entend pas revenir à l’OM.

C’est rare pour être souligné, mais lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria s’est trompé. En effet, le président de l’OM a dépensé 10M€ pour recruter Luis Suarez. Cela a viré au flop. Pas dans les plans d’Igor Tudor, le Colombien a déjà fait ses valises. Direction Almeria pour lui. Suarez a été prêté avec une option d’achat à hauteur de 8M€, qui deviendra automatique en cas de maintien du club andalou.

« C'est un de mes objectifs, rester à Almeria »

Désormais à Almeria, Luis Suarez n’entend d’ailleurs pas bouger. Pas question pour lui de revenir à l’OM comme il l’a expliqué, rapporté par Marca : « Je ne sais pas si le club l'a dit, mais si nous restons en première division, j'ai encore de nombreuses années de contrat et c'est un de mes objectifs, rester à Almeria et être heureux comme je le suis maintenant. C'est six ans de plus sur mon contrat ».

Suarez n’était plus heureux à l’OM