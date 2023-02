Un retour hallucinant au PSG ? Une confirmation tombe

La rédaction

Malgré la victoire dans les derniers instants acquises contre le LOSC (4-3) dimanche, l'avenir de Christophe Galtier à la tête du PSG s'inscrit toujours en pointillés, notamment après la terrible série de trois défaites d'affilée, dont celle en Ligue des Champions, à domicile face au Bayern Munich (0-1). Et le nom de Thomas Tuchel a commencé à apparaître...

Thomas Tuchel pourrait-il revenir sur le banc du Paris Saint-Germain dès cette saison ? The Evening Standard annonçait que des discussions pourraient avoir lieu très rapidement pour remplacer Christophe Galtier à la tête du PSG...

Galtier pas menacé

Mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'entraîneur du PSG Christophe Galtier n'est absolument pas menacé par un quelconque entraîneur avant la fin de la saison. Nous vous dévoilions que Christophe Galtier n'avait alors aucune épée de Damoclès au-dessus de la tête, et qu'aucune discussion avec José Mourinho ou Thomas Tuchel n'avaient été lancées.

«Il y a eu discussion, mais pas négociation»