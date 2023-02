Zidane au PSG, un ancien rival va l’aider

Axel Cornic

Voilà plus d’un an et demi qu’il n’a plus de club et après avoir vu l’équipe de France lui passer sous le nez, Zinédine Zidane a l’envie de retrouver très vite un projet. Le Paris Saint-Germain pourrait être une option, même si la succession de Christophe Galtier semble avoir attisé la convoitise d’autres candidats très prestigieux, comme José Mourinho.

Le projet porté par Christophe Galtier et Luis Campos semblait pouvoir durer, mais le début d’année catastrophique du PSG pourrait rebattre les cartes. Il faut dire que les propriétaires qataris ont toujours un rêve inassouvi...

Mourinho veut doubler Zidane

Il s’agit évidemment de Zinédine Zidane, qui selon nos informations a déjà refusé de rejoindre le PSG par le passé. Sans club, le Français serait le choix parfait, mais les médias italiens assurent que José Mourinho aimerait tirer son épingle du jeu et s’asseoir sur le banc parisien. Pour rappel, le Special One a été plusieurs fois lié à Paris depuis l'arrivée de QSI en 2011.

Un retour à l’Inter pourrait se dessiner