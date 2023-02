Le PSG se rate sur le mercato, une solution est trouvée

La rédaction

Depuis l'arrivée de Luis Campos au PSG l'été dernier, on pouvait s'attendre à un recrutement XXL. Le Portugais, considéré comme étant le meilleur directeur sportif d'Europe, voire du monde, avait très souvent réussi à façonner les équipes où il est passé, comme Monaco et Lille. Mais son mercato hivernal raté (0 recrue) et ses flops lors du mercato estival font apparaître de nombreuses questions, notamment sur le cas Renato Sanches.

Le milieu de terrain portugais Renato Sanches n'a clairement pas réussi son aventure au PSG au point que des rumeurs de départ apparaissent déjà. Pour le moment, l'ancien joueur du Bayern Munich n'a disputé que 616 minutes de jeu cette saison.

Renato Sanches déçoit au PSG

Ancien joueur de Christophe Galtier qui en avait fait sa pièce maîtresse lorsqu'il entraînait le LOSC, Renato Sanches n'a jamais réussi à assumer les 15M€ déboursés par le club de la capitale pour voir Lille se séparer du Golden Boy 2016. Il n'avait mis que 4 minutes à marquer son premier but avec le PSG, face à Montpellier, mais depuis, il a enchaîné quatre blessures et n'a marqué au total que deux buts.

Direction Galatasaray ?