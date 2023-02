C’est annoncé, le PSG peut rêver de Zidane

Axel Cornic

Il y a seulement quelques mois, Zinédine Zidane avait éconduit les avances du Paris Saint-Germain, qui rêvait de lui offrir la place de Mauricio Pochettino. Mais beaucoup de choses ont changé depuis et désormais, Paris semble être une destination plus que probable pour Zidane, qui souhaite trouver très rapidement un club après plus d’un an et demi d’inactivité.

Cette fois, c’est la bonne. Zinédine Zidane est libre de tout contrat et après l’échec de l’équipe de France, la piste PSG pourrait bien revenir au premier plan. Car le club de la capitale pourrait prendre une décision fracassante dans les prochaines semaines...

Galtier en instance de départ ?

D’après les informations de Sport Mediaset , les jours de Christophe Galtier seraient comptés. Arrivé l’été dernier après justement le refus de Zidane, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, l’ancien de l’OGC Nice et du LOSC n’aurait pas convaincu les dirigeants parisiens.

Zidane au coude à coude avec Tuchel et Mourinho

Zidane n’est toutefois pas le seul nom évoqué du côté du PSG, pour prendre la suite de Galtier. Un retour de Thomas Tuchel est également évoqué, alors qu’il est lui aussi libre depuis son limogeage à Chelsea. A noter qu’en Italie on parle beaucoup de José Mourinho, mais selon nos informations aucun contact n’a eu lieu avec le PSG.