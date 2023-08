Un retour fracassant à l’OM ? Une grande nouvelle se confirme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Formé à Marseille, Mohamed Simakan a été annoncé dans le viseur de l'OM ces dernières heures. Contacté par Loïc Tanzi, l'entourage du joueur a tenu à démentir cette information, tout comme le club marseillais. D'autres journalistes étrangers comme Fabrizio Romano ont confirmé que le défenseur du RB Leipig ne rentrait pas dans les plans de l'OM.

Né à Marseille et passé par le centre de formation de l'OM entre 2011 et 2014, Mohamed Simakan serait entré en discussions avec le club marseillais selon plusieurs insiders. Journaliste pour L'Equipe , Loïc Tanzi a creusé et tenu à mettre les choses au clair sur ce dossier.

L'OM met les choses au clair

Interrogé sur un possible retour de Mohamed Simakan à Marseille, l'OM a assuré qu'il n'entrait pas dans les plans de Pablo Longoria. Une tendance confirmée par l'entourage du joueur. « L'OM n'est pas une option » a déclaré un proche du défenseur du RB Leipzig à Tanzi.

Ça se confirme pour Simakan