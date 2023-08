Transfert avorté à 15M€, il répond au PSG

Thibault Morlain

En janvier dernier, le PSG recherchait un ailier droit. Plusieurs noms sont alors sortis dans les médias, comme celui de Johan Bakayoko. Le club de la capitale aurait été jusqu'à proposer 15M€ pour le Belge du PSV Eindhoven. Un transfert qui ne s'est finalement pas concrétisé et Bakayoko est d'ailleurs revenu sur ce départ avorté.

Suite au départ de Pablo Sarabia, le PSG a voulu le remplacer lors du mercato hivernal. Hakim Ziyech, Rayan Cherki, Malcom, Johan Bakayoko... Le club de la capitale s'est penché sur différents profils, mais aucun n'a finalement intégré l'effectif de Christophe Galtier. Le PSG était pourtant visiblement passé à l'offensive pour Bakayoko. 15M€ auraient été proposés au PSV Eindhoven. En vain.

« Je ne suis pas vraiment déçu »

Dans des propos accordés à Voetbal International , Johan Bakayoko est revenu sur son départ avorté en janvier dernier. Le joueur du PSV Eindhoven avoue alors : « Je ne suis pas vraiment déçu. Pour moi, tout est assez simple : si vous avez du talent, de la qualité et que vous le montrez, les grands clubs viendront naturellement ».

« Le PSV ne voulait pas me laisser partir »