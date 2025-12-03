Un pote de Dembélé au PSG : Discussions confirmées !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très proche d’Ousmane Dembélé qu’il côtoie notamment avec l’équipe de France, Dayot Upamecano est au centre des rumeurs. Et pour cause, le défenseur central voit son contrat expirer en juin prochain au Bayern Munich. S’il intéresse le PSG notamment, le natif d’Évreux est en discussions avancées pour la signature d’un contrat en Allemagne.

Élu Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a été célébré à Évreux. Véritable icône de la ville, l’attaquant du PSG n’est pourtant pas la seule star ayant grandi dans la commune située dans l’Eure. En effet, Dayot Upamecano en est également un pur produit. Devenu un véritable patron de la défense au Bayern Munich ainsi qu’en sélection, le joueur de 27 ans est très convoité.

Upamecano intéresse le PSG Et pour cause, Upamecano voit son contrat le liant au club allemand expirer en juin prochain. Forcément, son nom a rapidement été associé à certains grands clubs, comme le Real Madrid, mais surtout le PSG. L’international Français pourrait ainsi rejoindre son grand pote Ousmane Dembélé à Paris. Cependant, Dayot Upamecano semble parti pour une autre option.