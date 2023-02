«Un plantage» : Il lâche une critique sur le mercato de l’OM

Thibault Morlain

Cet hiver, l’OM a investi gros sur Vitinha. Acheté pour 32M€, le Portugais est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du club phocéen. Alors que certains craignent déjà un flop, Daniel Riolo a tenu à défendre le choix de Pablo Longoria. Pour autant, il n’a pas totalement défendu le président de l’OM, soulignant qu’il avait quelques échecs au tableau.

Ces dernières heures, les propos d’Yvan Le Mée ont fait énormément parler sur Vitinha. L’OM se serait-il trompé avec l’attaquant portugais, aujourd’hui le joueur le plus cher du club phocéen ? Daniel Riolo a voulu calmer les craintes d’un flop avec Vitinha. Il n’empêche que Pablo Longoria s’est tout de même raté sur certaines transferts à l’OM.

« Longoria c’est bien, mais attention »

Au micro de RMC , lors de L’After Foot , Daniel Riolo a ainsi tenu à rappeler que Pablo Longoria s’était trompé à quelques reprises depuis son arrivée à l’OM. Ça a notamment été le cas avec Gerson : « Si on se pose tranquillement, on a le droit de faire la liste et de se dire, Longoria c’est bien, mais attention il y a quand même Gerson qui est un plantage ».

« Des joueurs qui n’ont pas marché »