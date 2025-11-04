Un phénomène signe au PSG, le grand changement !

Alexis Brunet

Du haut de ses 19 ans, Senny Mayulu est déjà un joueur important pour le PSG, surtout depuis le début de la saison. Le milieu offensif est très apprécié par Luis Enrique qui n’hésite pas à lui donner du temps de jeu. Le talent du Français est précoce et cela ne date pas d’hier. Il y a toutefois eu un énorme changement lorsqu’il a signé à Paris, à en croire l’un de ses anciens éducateurs.

Face à l’OGC Nice, le PSG a réussi à arracher la victoire grâce à un but de Gonçalo Ramos. Le Portugais, auteur d’une tête salvatrice à la 94ème minute n’était toutefois pas titulaire, puisque Luis Enrique avait préféré aligner Senny Mayulu à la pointe de l’attaque parisienne.

Luis Enrique est fan de Mayulu Ce n’est pas la première fois que Luis Enrique fait confiance à Senny Mayulu et décide de l’aligner en faux numéro neuf. Le coach parisien est fan du joueur de 19 ans et il n’hésite pas à l’aligner à différents postes, que cela soit sur les ailes ou bien au milieu de terrain également. D’ailleurs, le PSG aurait déjà lancé les grandes manœuvres pour le faire prolonger, comme le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité.