Un phénomène signe au PSG, le grand changement !

Du haut de ses 19 ans, Senny Mayulu est déjà un joueur important pour le PSG, surtout depuis le début de la saison. Le milieu offensif est très apprécié par Luis Enrique qui n’hésite pas à lui donner du temps de jeu. Le talent du Français est précoce et cela ne date pas d’hier. Il y a toutefois eu un énorme changement lorsqu’il a signé à Paris, à en croire l’un de ses anciens éducateurs.
Face à l’OGC Nice, le PSG a réussi à arracher la victoire grâce à un but de Gonçalo Ramos. Le Portugais, auteur d’une tête salvatrice à la 94ème minute n’était toutefois pas titulaire, puisque Luis Enrique avait préféré aligner Senny Mayulu à la pointe de l’attaque parisienne.
Luis Enrique est fan de Mayulu
Ce n’est pas la première fois que Luis Enrique fait confiance à Senny Mayulu et décide de l’aligner en faux numéro neuf. Le coach parisien est fan du joueur de 19 ans et il n’hésite pas à l’aligner à différents postes, que cela soit sur les ailes ou bien au milieu de terrain également. D’ailleurs, le PSG aurait déjà lancé les grandes manœuvres pour le faire prolonger, comme le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité.
« Ce n’était plus le même dans tous les domaines »
Avant de rejoindre le PSG en 2020, Senny Mayulu a évolué pendant de nombreuses saisons à l’AF Épinay-sur-Seine. Son ancien formateur Mamoro Traoré a vu un énorme changement quand le milieu offensif a signé à Paris. « Ce n’était plus le même dans tous les domaines, il était mature et pouvait te faire gagner un match tout seul. Les adversaires hurlaient toujours : Prenez le 10, prenez le 10 ! », a-t-il confié au Parisien. D’années en années, Senny Mayulu confirme donc tout son potentiel, qui pourrait le mener très haut.