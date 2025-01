Un phénomène annoncé au Real Madrid, la grande annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier à seulement 18 ans, Endrick doit faire face à une forte concurrence au Real Madrid et n’a pas beaucoup l’occasion de se montrer. Ce qui n’inquiète pas Leila Pereira, présidente de son club formateur. Selon elle, l’international brésilien finira par s’imposer et un retour à Palmeiras n’a jamais été d’actualité.

S’il ne s’attendait sûrement pas à être un titulaire indiscutable dès son arrivée, Endrick a en plus vu Kylian Mbappé débarquer en même temps que lui au Real Madrid l’été dernier, où il s'est engagé jusqu'en juin 2030. Avec 316 minutes jouées en 20 matchs toutes compétitions confondues, pour 4 buts, l’attaquant âgé de 18 ans n’a pas énormément de temps de jeu et l’occasion de se mettre en valeur, ce qui était prévu pour Leila Pereira.

Débuts catastrophiques pour Mbappé au Real ! Quelles conséquences pour l’avenir de l’attaquant français ? ⚽ https://t.co/q1oz3FtPcS — le10sport (@le10sport) January 24, 2025

« Il est difficile pour un enfant de sortir du Brésil et de s'adapter immédiatement »

« Nous l'avions prévu. Il est très jeune, c'est un jeune talent, mais il est difficile pour un enfant de sortir du Brésil et de s'adapter immédiatement. Il devra faire preuve de patience car il est très déterminé et concentré. Il brillera beaucoup au Real Madrid », a confié la présidente de Palmeiras auprès de The Athletic à propos de l’international brésilien (13 sélections, 3 buts).

« Ce retour n'a jamais été discuté »

Leila Pereira ne doute pas de la capacité d’Endrick à s’imposer au Real Madrid. Malgré ses difficultés, elle a assuré qu'un retour au Brésil n'a jamais été envisagé ni discuté le concernant : « Non, il n'en a jamais été question. Il n'y a aucune possibilité. Pour que ce genre de chose se produise, il faut que ce soit bon pour Palmeiras, pour le joueur et pour le Real Madrid. Ce retour n'a jamais été discuté car cette période d'adaptation au nouveau club et à l'Europe était prévisible. Il va être très, très heureux au Real Madrid, je n'en doute pas. »