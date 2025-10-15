Un nouvel international français au PSG : La terrible réponse qui peut tomber !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain pourrait voir ses espoirs de recruter Dayot Upamecano anéantis. Alors que l’international français du Bayern Munich, sous contrat jusqu’en juin 2026, intéresserait la formation parisienne mais aussi Manchester United, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone, l'idée de prolonger ne serait pas encore écartée par le principal concerné.

Le PSG serait intéressé par Dayot Upamecano selon les informations du quotidien allemand Bild. Et ce jeudi, Foot Mercato révèle que d’autres clubs lorgnent l’international français à quelques mois de la fin de son contrat, et pas des moindres puisque Manchester United, le Real Madrid et le FC Barcelone feraient partie des prétendants.

Upemacano pourrait dire non au PSG et aux autres clubs intéressés La menace est donc grande pour le Bayern Munich, alors que Dayot Upamecano sera libre de négocier et s’engager avec le club de son choix à partir du 1er janvier 2026. La formation bavaroise peut croire en ses chances puisque FM ajoute que le défenseur français n’écarte aucune option pour son avenir.