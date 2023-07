Un joueur signe à l’OM et lâche une première annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Première recrue estivale de l’OM, Geoffrey Kondogbia a débarqué en provenance de l’Atlético de Madrid pour environ 7M€. Le milieu de terrain vient renforcer l’entrejeu de l’effectif de Marcelino. Et il dévoile les coulisses de sa signature à Marseille où il retrouvera certains joueurs qu’il connaît bien.

Pas encore très actif, l'OM a toutefois déjà bouclé un premier transfert en obtenant la signature de Geoffrey Kondogbia pour environ 7M€. Le milieu de terrain débarque en provenance de l'Atlético de Madrid, et il a livré ses premiers mots en tant que joueur de l'OM.

Kondogbia sort du silence

« C’est un challenge passionnant pour moi dans un club dont on sait ce qu’il représente en Europe. J’ai adhéré au projet vendu par le staff et la direction. C’est ce qui a penché », explique-t-il aux médias de l’OM avant d’évoquer l’influence de Jordan Veretout, avec lequel il a été champion du monde U20 il y a 10 ans, sur son transfert : « On n’a pas échangé récemment mais on a une relation spéciale. On a joué de nombreuses années ensemble. J’ai eu des discussions aussi avec d’anciens Marseillais comme Flo (Thauvin), mais aussi Amine (Harit, toujours au club, ndlr) et Cédric (Bakambu) ».

Les retrouvailles avec Marcelino