Un joueur du PSG va débloquer ce transfert à 60M€ ?

Amadou Diawara

Pour renforcer sa ligne offensive, le PSG aimerait finaliser le transfert de Jadon Sancho. Grâce à Manuel Ugarte, le club de la capitale aurait la possibilité de rafler la mise sur ce dossier. En effet, les Red Devils pourraient accepter de négocier un échange entre Jadon Sancho et le milieu de terrain uruguayen du PSG.

Alors que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid, le PSG a l'intention de recruter trois joueurs cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale envisage de renforcer trois postes en priorité : son aile gauche, son milieu de terrain et le côté droit de sa défense centrale.

Mercato : Dénouement imminent pour cette double opération du PSG https://t.co/vBvWgmi23H pic.twitter.com/ixpBMaECcS — le10sport (@le10sport) July 22, 2024

Le PSG veut s'offrir Jadon Sancho

En ce qui concerne sa ligne offensive, le PSG aurait coché le nom de Jadon Sancho. D'ailleurs, comme l'a indiqué Foot Mercato, l'écurie rouge et bleu serait déjà proche de trouver un accord contractuel avec le joueur de Manchester United, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2026. Et grâce à Manuel Ugarte, les Parisiens peuvent faire plier les Red Devils lors de ce mercato estival.

Un échange entre Ugarte et Sancho ?

Selon les informations de Mundo Deportivo, Manchester United ne manque pas d'alternatives en cas de départ de Jadon Sancho cet été : Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Facundo Pellistri et Amad Diallo. Par conséquent, les Red Devils pourraient accepter d'envoyer l'international anglais vers le PSG, et ce, si Manuel Ugarte faisait le chemin inverse. En effet, le club mancunien voudrait à tout prix recruter le milieu de terrain uruguayen. Et pour éviter de payer 70M€ pour la signature de Manuel Ugarte, Manchester United pourrait se laisser tenter par un échange avec Jadon Sancho. D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, lâchées sur le site The Daily Briefing, le prix de l'attaquant de 24 ans serait fixé à 50-60M€. Affaire à suivre...